垃圾屋漏水傳異味 揭14貓捱餓冇人理

43歲女住戶涉虐畜被捕 深水埗一間堆滿物件的「雜物屋」，前日起不斷有散發惡臭的污水滲落樓下，下層鄰居不勝困擾，多番聯絡戶主不成後，恐防有人發生意外，遂於昨晨報案求助。人員趕至破門而入，赫見屋內髒亂不堪，14隻貓貓缺水缺糧疑有病色，遂由相關機構及部門把牠們帶走檢驗，暫無性命危險。由於相信貓隻未獲妥善照顧，執法人員經初步調查後，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕單位女住戶。

昨日早上約8時，福華街132號貴華樓有住戶發現樓上單位漏水及傳出異味，上樓拍門無人回應，由於擔心屋內有人失救，遂慌忙報案求助。消防趕至破門入屋，發現單位無人，惟環境惡劣且堆積大量雜物，同時有10多隻貓置身其中，懷疑遭受不恰當對待。據悉，涉事單位面積約700呎，貓隻可在屋內自由活動，惟部分貓隻毛髮凌亂，精神委靡且舉步維艱，有個別貓咪更匿藏雜物堆中。

惡臭污水如雨落樓下單位 人員翻遍全屋搜索，最後尋獲14隻貓貓，牠們均無生命危險，但單位內缺乏足夠食水和糧食，衞生情況欠佳，不適宜貓貓生活，該批貓隻其後分別由愛護動物協會及漁護署人員帶走並交由獸醫檢驗。人員其後與報稱任職文員的姓葉（43歲）女住戶取得聯繫，經初步調查後，以涉嫌「殘酷對待動物」把她拘捕並帶走扣查。

據居住樓下單位的梁女士表示，前日下午3時許，她已發現屋內天花及牆壁有黃色水珠，並且傳來陣陣疑似糞便的惡臭，無奈下只好通知業主跟進，惟業主未能聯絡涉事租戶而無計可施。至當晚，單位滴水愈漏愈嚴重，散發惡臭的污水恍如雨下，梁婦需以漂白水消毒及用發泡膠箱盛載滴水，情況苦不堪言，惟她從未聽聞樓上傳出貓叫聲。

另外，前日深夜11時許，有貓義工途經長沙灣興華街及元州街交界，乍聞路邊草叢傳來貓叫聲，循聲查看發現3隻貓咪，遂嘗試捕捉，期間成功捕獲一隻，惟另一隻疑受驚逃出馬路，並竄入停泊路旁一輛電動車車底。義工欲救無從，無奈報案求助。消防趕至爬入車底，愛協職員、義工及街坊則包圍車輛，以防貓咪逃去，最後合力擒獲貓咪，並把其放進籠內，而義工其後則在附近搜索第3隻貓咪下落。