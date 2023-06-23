港擬引入3輛氫能洗街車 新界試行

【本報訊】港府計劃試驗氫燃料電池重型車清洗街道，環境及生態局預計試驗可在明年開展。據報當局傾向引入3輛內地正使用的洗街車，並料在新界試行。本報向食物環境衞生署查詢，該署未有正面回應，僅指不時留意市場產品的最新資訊。如有合適產品可助提升車隊運作的成效，便會持開放及積極態度研究，並在有需要時進行實地測試。

當局同意元朗建加氫站 政府氫能源跨部門工作小組原則上，同意多個氫燃料試驗項目的申請，包括中石化試驗在元朗凹頭建設加氫站，當時環境局稱有政府部門計劃明年引入氫能洗街車。

有報道指，當局考慮到內地已採用氫能洗街車，而本港重型商用車較少是電動車，初步傾向引入3輛氫能洗街車試行，並因應加氫設施，料於新界試行新車。

續航力高 安全風險低 生產力促進局的汽車科技研發中心行政總裁張梓昌向傳媒表示，本港路窄又多上落斜，新車落地需時調校，難以立即使用。他又認為氫能車較電動車的續航力高，加氫20分鐘便能最長能行駛400公里；而電動車充電3至4小時，亦只能行駛200公里。張又相信，氫能洗街車洩漏氫氣時，氫氣粒子小，於空曠地方容易吹散，安全風險不高。