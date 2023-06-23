港鐵擬早收晚開 議員：每周一次影響微

【本報訊】港鐵打算於未來5年投放逾650億元，更新鐵路設施及保養維修，並積極研究「早收晚開」，尾班車提早開車，延遲開頭班車來增加鐵路維修時間。有議員透露，港鐵計劃只會每周縮短行車時間一次，減低對乘客的影響，期望港鐵於假日才減時，亦要提供替代的交通工具。

去年發生兩宗重大列車服務延誤事故後，港鐵委任專家小組檢討鐵路資產管理及維修保養制度。現時港鐵每晚只有兩小時非行車時間維修鐵路，於路線愈來愈多下，時間不足以完成大量維修工作。港鐵宣布，除了投放更多資源保養維修鐵路設施外，亦會研究提早開尾班車及延遲開頭班車，延長鐵路維修時間。

倡揀長假期調整班次 立法會交通事務委員會主席陳恒鑌昨日在電台節目表示，港鐵計劃中的收車後鐵路維修時間，或只會每周一次，相信對乘客的影響不會太大。他期望港鐵選擇長假期等非上班日子來調整收車及開車時間，將會對市民的影響減至最少，進行時要提供替代的交通工具。

據指，港鐵考慮間中在周末、假日非繁忙時間，縮短服務時間，同時會提供免費接駁巴士。議員張欣宇則相信，並非所有線路需要增加維修時間，料集中於將來興建新鐵路站或接駁新鐵路的路線。他又認為提早收車時間應最多提前到晚上11時半或12時，因該時段後的乘客量僅1,000至2,000人，只需提供足夠的接駁巴士服務便足以應付，卻能爭取多一至兩小時工作時間，能使原本要3晚完成的工作，縮短至兩晚完成。