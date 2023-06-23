低薪招聘廣告旁門左道 非專營巴鋪路請外勞

人工下調5000蚊 炮製假象扮難請人 港府最快下月接受運輸航空業和建造業申請輸入外勞，當局多番強調並非藉此引入廉價勞工，而外勞工資不可低於相關職位的工資中位數。不過該計劃尚未開始接受申請，本報記者已發現有公司疑鋪排後路申請外勞，鬼祟開始「減人工」，在社交平台某司機招聘群組發貼文，以每月月薪可達兩萬元招聘司機，惟該工資較其在當局宣布輸入外勞前所發的另一則廣告，減少了5,000元。

本港多個行業出現勞工短缺，港府上周二急推「行業輸入勞工計劃」，批准輸入最多兩萬名外勞，當中小巴及客車司機共佔1,700個名額，下月接受申請。不過外勞未到，有非專營巴士公司就減人工。記者在一個招聘香港或中港司機的社交平台群組發現，有非專營巴士公司於上周一發貼文招聘司機，工作內容要求司機在深圳灣接送政府人員，由晚上8時工作至翌日8時，或晚上10時至翌日10時，共12小時，月薪為約2.5萬元，並每周有一天例假，以及「勞工假」、「大假」等。

發文一周後，同一公司前日再次在該群組發貼文請司機，工作內容、假期不變，工作時間雖由12小時減至10小時，但月薪卻由之前約2.5萬元，大減5,000元至約兩萬元。貼文隨即惹來大批網民批評，其中有網民質疑該公司為迎合港府新政策，鋪排後路申請外勞，故意下調人工，作出無人應聘的假象，以證明招聘出現困難，慨嘆「香港人就來飯都冇得開，唯一出路只有打劫、坐監、移民」；有網民則批評「兩萬蚊仲要通宵更，叫你親戚全家揸啦」；亦有網民笑言「遲啲可能得番萬五蚊」。

小巴旅巴可請1700外援 港府計劃輸入900名專線小巴和800名旅遊巴外勞司機，他們需持有獲本港運輸署認可的非本地私家車駕駛執照最少一年，而聘用他們的僱主亦要安排10至12小時路面實習、參與駕駛考試和相關職前課程。運輸署將於平日晚上和周末加班，為外勞司機進行駕駛考試，並強調有關安排不會影響香港市民進行相關車種駕駛考試的輪候時間。