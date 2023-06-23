澳門消息：女網友氹投資倫敦金 澳門漢失近18萬

【本報綜合報道】澳門騙案層出不窮！46歲澳門男子懷疑墮入投資騙局，他在今年4月透過網上社交平台認識女網友，對方推介他買賣股票，他嘗試投資少許，結果獲利約3,000元人民幣（約3,200港元），滿心歡喜，放下戒心，其後該女網友再介紹他投資倫敦金，他便按指示下載指定軟件和開設帳號，並匯入16.5萬元人民幣（約17.9萬港元）充值帳號投資，但不久事主發現未能從帳戶提款，懷疑被騙。

速遞騙局 6男女被盜用信用卡 事主今年4月30日認識一名女網友並聊天，經該名女子推介，小試牛刀買賣股票而得獲利潤，至本月7日，事主再被女子游說投資倫敦金，並按指示將16.5萬元人民幣轉帳到內地一戶口用作投資倫敦金。

本月19日，事主欲提現但不果，於是查問女網友，對方指他要再充值才可解凍帳號提取款項，他方仔細翻查網上資料，發現該平台戶口有可疑，懷疑被騙，於是報案，執法部門正展開調查。

此外，再有6名澳門居民墮速遞騙局，受害人為兩男4女，年齡介乎30多至50多歲，他們於本月18日至20日分別收到手機訊息，內容指速遞送貨地址有問題，要求登入連結填寫個人及信用卡資料。他們不虞有詐，按指示提供相關資料，並轉帳19元澳門元「運費」，結果信用卡均被盜用，合共損失6萬澳門元。

另外，澳門執法部門在行動中再截獲換錢黨，5名內地男子涉嫌非法兌換。當局於前日（21日）派出刑事偵查人員，巡查路氹區多間娛樂場及周邊，重點打擊包括非法兌換貨幣等與博彩相關的不法活動。行動持續約3.5個小時，共截查146人。