7‧16再派消費券 籲支持本地商戶 出口表現曳 靠市民使錢撐經濟
【本報訊】本港邁入復常，但經濟仍有待全面復甦。當局稱，今年到目前為止，外圍環境仍有很大挑戰，本港出口繼續下跌，今年本港經濟主要靠市民消費「頂住」。
6‧27「轉會」期限
政府早前派發第一期電子消費券，第二期將於下月16日派發，當局呼籲市民支持本地商戶，希望市民開心、加碼消費，幫助拉動經濟。當局將於下月16日派發第二期消費券，經原有的6款支付工具派發，想「轉會」的市民就需要在本月27日前作出申請。有意見指出，暑假是本地消費旺季，加上市場會有各種活動，料下一期消費券可為市場帶來130億元消費力，而連同第一期消費券，總額更達330億元，可為經濟帶來0.6個百分點的提振作用。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230623-0623_00176_205/7‧16再派消費券--籲支持本地商戶--出口表現曳--靠市民使錢撐經濟
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：