7‧16再派消費券 籲支持本地商戶 出口表現曳 靠市民使錢撐經濟

【本報訊】本港邁入復常，但經濟仍有待全面復甦。當局稱，今年到目前為止，外圍環境仍有很大挑戰，本港出口繼續下跌，今年本港經濟主要靠市民消費「頂住」。

6‧27「轉會」期限

政府早前派發第一期電子消費券，第二期將於下月16日派發，當局呼籲市民支持本地商戶，希望市民開心、加碼消費，幫助拉動經濟。當局將於下月16日派發第二期消費券，經原有的6款支付工具派發，想「轉會」的市民就需要在本月27日前作出申請。有意見指出，暑假是本地消費旺季，加上市場會有各種活動，料下一期消費券可為市場帶來130億元消費力，而連同第一期消費券，總額更達330億元，可為經濟帶來0.6個百分點的提振作用。