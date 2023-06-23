收緊拆牆機器噪音 刊憲後予一年寬限期 已獲發標籤空氣壓縮機手提破碎機不受影響

【本報訊】市民或不再遭受鑽牆裝修的噪音滋擾了。港府修訂《噪音管制條例》的3項附屬法例，其中參考認可的國際標準，收緊空氣壓縮機和手提撞擊式破碎機的噪音排放標準，而該些附屬法例的修訂建議已於日前通過審議期。當局強調，新修訂不會影響已註冊的機器，亦會給予一年寬限期，供業界準備。

環保署昨日表示，政府上月向立法會提交《噪音管制條例》的3項附屬法例修訂建議，修改空氣壓縮機、手提撞擊式破碎機使用及建築工程指定範圍有關的條例。該署指，附屬法例C及D經修訂後，將參考認可的國際標準，把空氣壓縮機和手提撞擊式破碎機的噪音排放標準收緊2至3分貝（A），以改善本地的噪音環境。

當局指出，新修訂不會影響已獲發噪音標籤的空氣壓縮機和手提撞擊式破碎機，亦會在憲報刊登修訂後，給予12個月寬限期，予業界充足時間為新噪音排放標準作出準備。

已建新發展區納指定範圍 附屬法例修訂後亦把已建的新發展區納入為指定範圍，使新指定範圍與現有指定範圍內的社區獲得相同保障，減少潛在建築噪音影響。另一方面，為配合新市鎮發展而即將進行大型清拆的部分現存指定範圍，會從指定範圍中剔除，以反映實際情況的轉變及避免對新發展項目造成不必要的限制。新指定範圍將會分階段生效。