維也納蟬聯榜首 哥本哈根緊隨其後 全球宜居城市 港僅排61位

【本報訊】雖然本港經濟發達，且生活質素高，但繁華的背後並不代表最適合居住。有智庫統計今年的「全球宜居城市排行榜」，數據顯示172個城市的平均指數得分已達到100分中的76.2分，比去年的73.2分有所提升，該指數為15年來的最高分。而維也納蟬聯榜首，排行第二為哥本哈根，墨爾本和悉尼的排名則分別反彈至第3和第4位。雖然今年香港在該排行的得分較去年升13名，但只排行第61位。