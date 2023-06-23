維也納蟬聯榜首 哥本哈根緊隨其後 全球宜居城市 港僅排61位
【本報訊】雖然本港經濟發達，且生活質素高，但繁華的背後並不代表最適合居住。有智庫統計今年的「全球宜居城市排行榜」，數據顯示172個城市的平均指數得分已達到100分中的76.2分，比去年的73.2分有所提升，該指數為15年來的最高分。而維也納蟬聯榜首，排行第二為哥本哈根，墨爾本和悉尼的排名則分別反彈至第3和第4位。雖然今年香港在該排行的得分較去年升13名，但只排行第61位。
多城市面臨生活成本危機
經濟學人智庫表示，日本大阪躍身前10位，因得益於自去年3月起，該市取消對社交和娛樂活動的限制，提高其文化和環境指數的得分，也是唯一一個亞洲城市入選全球頭10位。而在眾多分類之中，「醫療保健」得分提升幅度最大，教育、文化和娛樂，以及基礎設施得分上升幅度相對較小。穩定性是唯一得分輕微下降的類別，反映許多城市面臨生活成本危機，發生騷亂，以及一些城市犯罪率上升。
隨着經濟從新冠疫情大流行中復甦，亞太區城市在今年排名上升幅度最大。排名升幅最大的前10名城市中，亞太區城市佔8個。由於新冠疫情期間強制間歇性封鎖，新西蘭多個城市去年的排名大幅下滑，到今年威靈頓上升35位至第23位，奧克蘭上升25位至第10位。
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