攔截可疑短訊防騙 未涵蓋WhatsApp漏洞現

發放人登記制度 銀行業將率先應用 通訊事務管理局辦公室將推出短訊發放人登記制度，率先在銀行業應用，屆時銀行經電訊商發出短訊時，先要經過核實和登記，其他模仿銀行的短訊將被攔截。不過，WhatsApp及其他社交應用程式，由於不是電訊服務，因此不包括在計劃中。有資訊科技界人士憂慮，因部分通訊軟件不是以電話號碼登記，騙徒仍有方法在他人帳戶行騙。有議員則建議當局加強分辨可疑交易。

通訊局：市民有懷疑可舉報 通訊事務管理局助理總監湛兆仁表示，由於銀行業經電訊商發出短訊數目較多，涉及金錢交易機會較大，所以先在銀行業推出。當局正設計登記名字格式等內容，至於會否考慮推展到銀行以外機構，則要視乎相關計劃的推行情況。至於WhatsApp，由於不是電訊服務，因此不包括在計劃中，但他指市民有懷疑可以向執法部門舉報，在發現網站存有詐騙內容時，電訊商便可攔截有關網站。

由通訊事務管理局辦公室、有關執法部門及電訊公司成立的小組，過往也曾推出不同措施，包括攔截以+852為首的虛假來電、連接網絡詐騙連結訊息，以及暫停與詐騙連結有關的懷疑本地流動電話號碼。此外，從上月開始，來自境外的+852電話，亦會有訊息及話音警告，提醒市民該號碼屬可疑來電。

非電話註冊 仍可被竊取帳戶 資訊科技商會榮譽會長方保僑預計，在有關系統實施後，通訊局將能夠大規模攔截未註冊的境外短訊，但騙徒的手法多變，加上部分通訊程式並非以電話號碼註冊登記，擔心騙徒仍可以竊取別人帳戶行騙，通訊商難以做到完全監管，他提醒市民最重要是提高警覺。

議員梁文廣則認為，除了攔截詐騙短訊之外，當局及業界亦應加強識別可疑交易的能力。

商務及經濟發展局副局長陳百里以署理局長的身份在立法會表示，為了幫助市民得知短訊發放者地址的真假，通訊辦已與電訊商、有關執法部門、銀行業等成立專責工作小組，就短訊發放人登記制度制訂技術方案及有關實行的詳情，最快希望年尾在銀行業試行。