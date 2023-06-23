珠寶首飾展開幕 近1700展商雲集

【本報訊】一連4日的香港珠寶首飾展覽會（JGA）昨天於會展開幕，今年珠寶展回復疫情前的規模，匯聚了來自33個國家和地區的1,688家參展商，打算入場參觀的買家可登入現場登記網頁辦理預先登記手續。大會指此大型展覽的舉行，標誌着業界期盼3年的亞洲年中最大型珠寶盛會全面回歸，業界則期望能擴展商機。

珠寶展登記處外一早已經人頭湧湧，數百人等候入場欣賞及選購珠寶首飾。是次珠寶展設有30多個特色展館和主題館，包括寶石精品館和珠寶精品館，兩大特色展館洋溢着高貴奢華的氛圍，所呈獻的都是獨具匠心的臻美佳品。

設翡翠廊鑽石館 同探索新機遇 其他產品主題館則展示凸顯香港珠寶在工藝、製造和設計方面優勢，以及設有珠寶首飾館、翡翠廊、古董及古典首飾館、鑽石館、寶石館和珍珠館等，為買家提供廣泛的選擇。

主辦單位「Informa Markets」亞洲高級副總裁龐大為表示，在過去漫長的3年裏，一直期盼為環球業界再次敞開JGA的大門。珠寶展覽部總監劉小雯認為，行業聚會令與會者掌握新趨勢和新想法，並建立持久的業務發展。香港鑽石總會創會會長兼主席馬墉宜期望業界能在香港的環球珠寶貿易中心建立商脈，共同探索新機遇。