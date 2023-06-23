有機西瓜節 11甜度黑美人料銷情旺

【本報訊】為配合港府推出「開心香港」活動，漁農自然護理署昨日起一連4日在青衣城舉辦「2023本地有機西瓜節」，有達20個攤檔售賣4款本地栽種西瓜及有機農產品。有商戶預計，甜度可達11度的「黑美人168」西瓜銷情最佳。有市民則專程開車前來購物，惟認為場內售價偏貴，預計消費200元左右。

漁護署由本月至明年1月舉辦「開心香港漁農嘉年華」，展銷本地優質漁農產品。嘉年華的首項活動昨日舉行，主題為本地有機西瓜；其中特別推介4款特色有機西瓜品種，分別為「皇玉」、「無籽3F-2728」、「超甜黑美人168」和「黛安娜」。

展場內設有20個攤檔售賣各式有機農產品，亦有互動攤位遊戲、舞台表演及講座等。首次參展的檔主Lo姐表示，適逢端午節假日，她認為場內人流不俗，對生意額感理想。她期望透過活動，向大眾推廣更多本地有機瓜，增加對本港有機農產品的認識。

產品有認證「好食唔計錢」 有市民則特意開車前來採購。其中居於九龍的李先生表示，專程到場準備抱兩個大西瓜回家，預計消費200元左右。惟他指出，在遊歷一圈後，覺場內產品售價偏貴，且無折扣優惠。不過因場內產品有認證，他直言「自己食無所謂」、「好食唔計錢」。

另外，有市民在攤檔選購由本地農場種植的蔬果。其中莊氏一家購買了白苦瓜及火龍果等有機蔬果，花費逾百元，他們一家皆表示「食得開心就無所謂。」