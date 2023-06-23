佳節後酷熱持續 未來9天有驟雨

【本報訊】經歷上周連場暴雨，於周三夏至及昨日端午節，本港迎來陽光普照的佳節，不過天氣炎熱，天文台過去兩日的日間均發出酷熱天氣警告，提醒市民提防中暑。而未來9日繼續炎熱，今日最高氣溫達攝氏32度；不過未來數天會有驟雨稍微降溫，其中更有5天會有雷暴，出門謹記帶備雨傘。

天文台表示，現時影響中國東南部的高空反氣旋，會在未來兩三日稍為減弱。同時，一股偏南氣流會為華南帶來驟雨及雷暴。位於西北太平洋的低壓區，會在未來兩三日移向菲律賓以東海域，下周初可能橫過呂宋及進入南海東北部，並在下周中期帶來不穩定天氣，但其發展及路徑存在變數。

今最高32℃ 短暫陽光 根據9天天氣預報，今日起一連9天介乎攝氏27至32度，相對濕度介乎70%至95%，期間會有驟雨，當中今明兩天及下周二至四均有雷暴。天文台又說，今日有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及炎熱，氣溫介乎攝氏28至32度。吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。

夏至為北半球全年日照時間最長的一日，因為太陽會在當日直射北回歸線，而本港的日照長達13小時30分鐘。夏至過後，白晝時間會逐漸縮短，但天文台說，由於陸地每日吸收的熱量仍較散失的多，最熱的日子陸續有來，一般要到7、8月才最熱。