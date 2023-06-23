歡度端陽 氣氛高漲 龍舟競賽復常 健兒落力划槳

一家大細觀賞 興奮拍掌 疫後復常首個端午節，全港多區舉辦龍舟賽，節日味濃厚，其中赤柱正灘舉辦的國際龍舟錦標賽更是人山人海、氣氛熾熱！龍舟比賽令赤柱人流如鯽，數以百計觀賽人潮擠滿沙灘。有一家大細初次來看龍舟比賽，感覺興奮，小朋友亦非常開心，拍掌為健兒打氣；有參加龍舟比賽的選手則對獲獎充滿信心，坦言已練習兩個月，相信「有付出一定有成果！」

昨早9時許在海洋公園站，前往赤柱的巴士及小巴站，已見排隊人流絡繹不絕，車上擠滿前往赤柱觀賽的人。到達赤柱正灘後，只見沙灘人來人往，酷熱天氣無阻市民熱情，有不少外國遊客前來觀賽，感受端午節氣氛；不同機構代表參賽隊伍架起帳篷，時而休息等待比賽，時而在旁拉筋鍛煉；亦有不少家長帶小朋友爬上龍舟鼓手位置拍照，讓小朋友感受節日氣氛。

苦練兩月 初次參賽率先衝線 柯女士因丈夫公司有份出賽，故一家大細前來觀賽，希望讓小朋友感受傳統特色節日。初次來觀賽的她說：「本身都無諗過嚟，因為真係好怕熱，但見到小朋友可以試吓、感受一下，其實非常之好！」由於現場人頭湧湧，氣氛十分熱鬧，亦有不同活動可以參加，一家大細玩得十分開心，小朋友更非常興奮，見到龍舟隨即大叫：「boat！boat！」

余先生今年是首次參賽，初賽成績不俗，所屬隊伍率先衝線。他稱已練習足足兩個月，笑言辛苦到嘔：「每次操完都想嘔呀其實！」隊友隨即打趣道「哇，辛苦！」余先生又指昨早6時已起床準備比賽，幸好前一晚很早已睡覺，確保充足體能，待初賽完成後仍有決賽，雖然興奮但要收拾心情迎接決賽，「要嗱嗱聲準備下一場」，不過他對決賽充滿信心，直言：「值！有付出一定有成果嘛！」

李女士和家人一同到場觀看朋友比賽，小朋友一早起床已非常高興，對觀看龍舟比賽十分感興趣。她又指天氣炎熱，早上未見有人潮，但到中午開始人流擠擁，氣氛不錯。李女士又會一家人吃糉慶祝端午節，歡度節日。

明晚六合彩頭獎5200萬 另外，六合彩端午金多寶昨晚攪珠結果是14、15、24、30、37、39；特別號碼26。頭獎無人中；二獎3注中，每注派1,541,180元。下期六合彩將於明日晚上攪珠，頭獎彩金達5,200萬元，市民屆時又可一試運氣了。