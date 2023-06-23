醫健：職場健康：預防中暑點止休息咁簡單

夏天又熱又潮濕，在戶外或沒有空調的室內環境工作的僱員，有較高中暑風險。僱主應預先評估僱員工作時的中暑風險因素，並採取針對性預防及控制措施，包括重新編排工作時段、設置遮蔭上蓋、提供通風及散熱設備、用工具協助工作、減輕工作速率或負重等減少體力勞動、提供清涼飲用水並提醒員工適時補充水分，以及安排員工休息，例如每工作兩小時安排有10至15分鐘休息，並在工作暑熱警告生效時，再調整休息時間，以減低僱員中暑的風險。詳情可以參考勞工處《預防工作時中暑指引》或者上專題網頁NoHeatStress.com。

建議適時補充水分

在炎熱環境下工作，僱員亦要經常補充水分，避免出現脫水情況。如果等待感到口渴才喝水，身體很可能已經出現脫水情況，增加中暑風險。一般在炎熱天氣下，建議每小時飲約250至500毫升的清涼水飲用，補充流失的水分。若大量流汗就要更頻密補充水分，例如每15至20分鐘飲用約250毫升清涼飲用水，即每小時飲約750至1,000毫升。但要注意每小時不應飲用超過1,500毫升的水，以免血液中的鹽分濃度低於正常水平。