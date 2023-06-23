中醫倡健脾祛濕 忌生冷高脂食物

【本報訊】近日天氣又濕又熱，基督教聯合那打素社康服務表示可進食黨參、白朮等具健脾益氣的祛濕藥材。除食藥之外，不少港人喜愛吃冷凍食物消暑，例如雪糕、凍飲等。但中醫認為應避免進食生冷和脂肪高的食物，以免傷害脾胃運化的能力，而應進行帶氧運動，適度出汗排濕。

那打素指出，中醫理論會根據濕氣的類別，而使用相應的「祛濕」藥物，只有對症下藥，才能藥到病除。脾虛濕困方面，本質是脾虛，因此多用具有健脾益氣祛濕功效的藥材，如黨參、白朮、白扁豆等健脾益氣藥，以及茯苓、薏苡仁等利水滲濕藥。

第二，寒濕中阻方面，本質是寒和濕結合，不可用清熱祛濕的方法，否則如雪上加霜。多用具有溫陽燥濕，行氣利水的藥材，如乾薑、豆蔻、蒼朮、厚朴、白朮、陳皮、半夏等。第三，濕熱內蘊方面，本質是濕和熱結合，不可用溫陽燥濕方法，否則如火上加油；多用具有清熱燥濕功效的藥材，如滑石、茵陳、黃連、黃芩、黃柏、苦參、車前子等。

籲適當帶氧運動 中醫提醒需注意飲食忌生冷、肥膩之品，以免損傷脾胃運化功能，導致水濕停聚體內；亦要適當進行帶氧運動，適度出汗亦有助人體排出濕氣。第三是要避免涉水冒雨，盡量遠離潮濕環境，保持居住環境乾爽，從源頭減少接觸濕邪。

此外，大家亦可配合穴位按摩，透過刺激相應的穴位，增強身體氣血流通和臟腑功能，從而排濕或加強身體抵禦外來濕邪的能力。