理大教授獲外國雙料嘉許

【本報訊】香港理工大學土木基建講座教授趙曉林，榮獲德國洪堡基金會頒發洪堡研究獎，同時又膺選為歐洲科學與人文學院院士。雙料榮譽表彰其對土木工程科學與技術發展的貢獻。

表揚其土木工程研究貢獻 德國洪堡研究獎是該國授予外國學者的最高榮譽之一，每年獲頒該殊榮的學者不多於100位，得獎學者均是在基礎研究和創新發現方面有重大影響力的世界頂尖科學家。該獎項涵蓋所有學科，而趙曉林則在土木結構工程領域的研究貢獻獲表揚。

另外，趙曉林亦在技術與環境科學領域榮膺歐洲科學與人文學院院士。歐洲科學與人文學院是聲譽崇高的國際非政府組織，匯聚2,000多位在不同領域具卓越成就的科學家、藝術家及管治人員，當中包括37位諾貝爾獎得主。

趙曉林現時任教於理大土木及環境工程學系，身兼澳大利亞技術科學與工程院院士。他的研究集中於提高工程結構的安全和復原力、創新環保的高性能建築材料及其應用，以及修復老化的金屬基建等。他表示，對於獲獎感到鼓舞，又稱正與理大團隊探索「浮體結構技術」，聚焦以創新方式開發土地，以及發展「漂浮農場」，目標提升香港的食品可持續性。