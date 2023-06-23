都會大學疫後首辦大灣區交流活動

【本報訊】香港都會大學自疫情以來首次舉辦大灣區交流活動，經挑選出來30名學生來自不同學院，與都大校長林群聲教授，以及活動贊助人、都大榮譽博士兼校友舒小佩一同前往廣州，展開4日3夜之旅，旅程於本周三結束。參加這次旅程的學生表示，交流活動豐富了他們的學習經驗，也更加了解自己，認清未來的發展方向。

活動名為「舒小佩慈善基金傑出學生領袖獎 — 一帶一路/大灣區企業/學術/文化探索之旅」，4天的緊密行程中，學生參觀了廣州和深圳的著名製造及創科企業、學術和文化機構，包括中山大學等。

4日3夜 訪廣州深圳 透過與當地的科技及教育機構代表交流，師生深入了解當地的創科發展及機遇，並且探索加強學術合作和交流的空間。此外，學生亦參觀廣州特色景點，以認識當地文化。

參加這次旅程的學生均表示交流活動豐富了他們的學習經驗，其中人文社會科學院政治及公共行政學一年級學生陸俊軒說，這次活動收穫豐富，除了幫助他拓展視野、建立更廣闊的人脈網絡外，也讓他更加了解自己，以及認清未來的發展方向。林校長則認為，這次大灣區之旅讓學生實地了解區內最新發展，開拓其思維及眼界，表示：「此行能啟發學生思考如何發揮其專業優勢，從而認清自己的事業定位及發展方向。」