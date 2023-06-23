警方扣押期間 接連發生走犯

【本報訊】對上一次走犯案，發生於西九龍裁判法院，一宗販毒案被告在4月10日於法院提堂後，在該處的臨時囚禁室內疑偷龍轉鳳交換手帶，買通另一宗涉及襲擊案但獲准保釋的被告，並冒充對方身份，庭警在處理保釋手續時雖有核對身份證明文件，但未有察覺不妥，販毒男最終成功「保釋」逃去。警方後知後覺發現走犯已太遲，調查後同日拘捕借出身份的襲擊案被告，以及販毒男的妻子，懷疑她向丈夫提供金錢逃走。

掉包案 警核對身份未察不妥 涉嫌販毒的姓陳男子，於法院內的臨時囚禁室等候押走期間，疑與一名獲批保釋、涉嫌襲擊女友的姓林男子交換身份識別文件，並冒認為林，成功獲准保釋離開法院。兩人同被控誤導警務人員罪，陳另被控從合法羈押逃離罪，案件日前於西九龍法院再提訊。兩人各被加控一項控罪，而兩人的案件將會合併，並正式轉介至區院審理。法庭將案押後至7月11日，屆時被告須往區域法院應訊。辯方沒有保釋申請，候訊期間兩人續還押。

據了解，陳早前被搜出逾百克冰毒被捕，由於他曾多次進出法院，熟悉還押保釋的程序，疑因此覷準漏洞，趁在法院臨時囚禁室等候還押往荔枝角收押所期間，詢問同一囚禁室內其他人，有沒有人願意跟他對調身份，陳並口頭承諾支付「掉包費」。期間，等候保釋手續的林同意，雙方交換手帶及個人資料，包括姓名及身份證號碼。陳疑口頭上答應林會提供兩萬元報酬，並將妻子的電話號碼給了林，着林在稍後若准保釋後可聯絡其妻取酬。

事實上，本港不時發生「走犯」，連同伊院事件，近5年內發生5次，逃脫的地點包括法庭及醫院，4次都是在警方扣押期間「走甩」。