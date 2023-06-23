走犯牽涉職守 學者促深究
【本報訊】伊利沙伯醫院發生走犯事件，是繼今年4月，西九龍裁判法院走犯案後，短期內再一次發生類似事件。走犯事件一再發生，有學者及議員認為事件涉及人員疏忽職守，認為事件「可大可小」，形容非常「出奇」，促請有關單位進行檢討，以及檢視監控程序。
香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，如果走脫的為重犯，後果可能很嚴重。他認為這次事件較有可能是人員疏忽職守，又指上層領導警惕性不高，管理文化鬆懈，「上樑不正下樑歪」。他認為疑犯並非事先預謀好，而是看準了守備人員鬆懈之時，臨時起意出逃；他還指出一種微小可能是，疑犯從人員眼皮下逃走，惟看守人員體力不濟，未能及時追捕捉拿，若如此，當局需檢討執法者的體能質素。陳建議當局需檢視是否存在人手不足問題，導致疑犯趁人員上廁所時溜走，若是擅離職守，應追究相關人員的過失。
議員懷疑監視程序存漏洞
另外，議員葛珮帆質疑為何年逾60的疑犯可以輕易掙脫手銬逃走，懷疑執法人員監視程序存在漏洞，強調事件可大可小，促請有關單位檢視監控程序。
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