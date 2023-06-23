走犯牽涉職守 學者促深究

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，如果走脫的為重犯，後果可能很嚴重。他認為這次事件較有可能是人員疏忽職守，又指上層領導警惕性不高，管理文化鬆懈，「上樑不正下樑歪」。他認為疑犯並非事先預謀好，而是看準了守備人員鬆懈之時，臨時起意出逃；他還指出一種微小可能是，疑犯從人員眼皮下逃走，惟看守人員體力不濟，未能及時追捕捉拿，若如此，當局需檢討執法者的體能質素。陳建議當局需檢視是否存在人手不足問題，導致疑犯趁人員上廁所時溜走，若是擅離職守，應追究相關人員的過失。