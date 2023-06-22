無牌賓館開遍地 旅遊之都又蒙塵

疫慌3年結束，香港復常百廢待興，好歹又見來港旅客湧現，儘管酒店業指人手不足，未能開足房間應付。之不過，一場嚟到，酒店冇房，唔通眼光光、等天光咩？眼見無牌酒店或賓館又如雨後春筍般增加，就知生意人頭腦轉得何其快！

呢嗱！香港旅客多咗，無牌賓館足以應付，係唔係好應該高興吓先？咪開心得咁快，凡事總有兩面；根據政府提供嘅數據顯示，牌照處收到涉及無牌酒店或賓館嘅投訴，過去6個月共380宗，單係5月上升至141宗，較4月增加1.5倍，若相比2022年12月，則飆升9倍；檢控嘅數目為39宗，5月佔13宗，比4月份增逾兩倍；至於定罪，則有30宗。

各位，從數字上已經反映呢啲無牌賓館確實有經營不善之處，譬如收費貴而服務差！嗱！民政及青年事務局局長書面回覆旅遊界議員嘅質詢，指喺香港經營酒店或賓館受《旅館業條例》第349章規管。數據顯示，由2022年12月至2023年5月，即係過去6個月，牌照處收到涉及無牌酒店嘅投訴，由14宗增至141宗，即半年內增約10倍；檢控數字亦由6宗增至13宗；定罪方面，4月有7宗，5月是零檢控。

此外，牌照處亦不時巡查18區懷疑無牌酒店或賓館，巡查次數共3,590次；而喺去年12月巡查次數最多，共1,037次，之不過其後多個月卻有減少，譬如今年1月巡查次數只有429次，而今年5月則增至621次，相信都係人手不足有以致之。至於近期流行以遊樂船隻作「Staycation」，議員指與經營無牌賓館無異，惟目前旅館業條例唔包括遊樂船隻，而海事處對呢啲船隻嘅罰則完全阻嚇不足，平均每宗罰款僅為500元至1,500元，頂多亦只係一皮嘢，都真係眼仔睩睩，笑死阿叔，邊有阻嚇力吖！

呢！牌照處就話會採多管齊下策略，加強執法力度，以有效方式跟進搜證，例如喺唔同時間進行突擊巡查，甚至與有關部門進行跨部門聯合行動，必要時更會採取「放蛇」搜證，講到有十八般武藝咁巴之閉，卻似乎又係予人周身郁、扮忙碌觀感，否則點會愈執法愈多無牌賓館遍地開花？

經營無牌賓館或酒店均屬刑事罪行，一經定罪會留案底；有關單位嘅擁有人或租客，除非能提出法定免責辯護，否則同屬犯罪，最高可被罰款50萬元、監禁3年。功夫茶都唔知講過多少次，徒法不能自行，有法要依，執法要嚴，否則有法等於無法，審計署好早之前已批評有關部門未有援引法例賦予嘅權力。阿哥！有法不嚴格執行，條文全變成無牙老虎，亂象叢生必矣！旅遊之都又蒙塵，政府難辭其咎！