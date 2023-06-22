笑看天下：中國外交 主動出擊

主張改革開放嘅鄧小平對社會主義嘅本質如此闡述：「解放生產力，發展生產力，消滅剝削，消除兩極分化，最終達到共同富裕。」論者指出，共同富裕是對社會主義這一社會形態的價值規定。看一個政黨、一個政府和整個社會對社會主義是否真誠嚮往，首先就要看對這一價值規定是否始終堅定追求。

中國近年舉全國之力決戰貧困，「脫貧路上一個也不能少」，從扶貧攻堅轉向鄉村振興，重新強調「以經濟建設為中心」，把全體人民共同富裕，作為中國式現代化嘅本質特徵。這幾年，確實有相當成績，尤其面對美國嘅全面打壓，中國仍然頑強生長。

習近平說「中美關係基礎是在民間」，大家睇到最近美企高管密集訪華，除了微軟蓋茨，蘋果、英特爾、高通、Tesla等行政總裁相繼訪華，中方均予以較高禮遇和高規格接待，對比美國國務卿布林肯嘅「紅線」畫面，真有天淵之別！可見喺中美博弈中，驅動中國的始終係自身發展，中國一心只想全體人民共同富裕，着力扶貧，提升國民生活水平，「世界上最大的幸福莫過於為人民幸福而奮鬥！」這樣的理想，是中國近年雄起的一個主因。反觀美國，人民窮到燶，總統卻感自豪，更無視國債已如天文數字，這是多麼的滑稽！

中國經過「摸着石頭過河」、「韜光養晦」嘅階段，如今在外交上已處處主動出擊，中國對阿拉伯國家、非洲等嘅影響力日益壯大；如今國務院總理李強訪問德國，佢透露訪德期間兩國簽署先進製造、環保等領域共十多項合作文件，中國有信心經濟將持續健康發展。李強亦會訪問法國，出席新全球融資契約峰會。中國加強與西方強國合作交流，可謂四面玲瓏。