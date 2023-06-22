自成一家：金磚組織的幸福煩惱

國際政治舞台近年流行陣營化，除了歐美國家圍爐排斥中俄兩國，非西方國家也紛紛抱團自保。最近就有多個國家例如埃及、孟加拉排隊申請加入金磚國家組織，側面折射出該組織的國際影響力愈來愈大。

然而，金磚組織的出現其實頗具偶然性。這個組織最初的概念只是一名美國投資分析師2001年異想天開發明出來的一個新詞，用來描述國際投資市場上出現的4個新興國家。雖然4國還有之後加入的第5國──南非皆不滿美國主導的國際秩序，可大家的外交政策分歧很大，甚至各國之間還有矛盾。所以，金磚組織本身就是一個很鬆散的組合，就算是對金磚組織的定位，成員國也各有看法，例如俄羅斯視之為與西方博弈的地緣政治工具，其他成員國則盡力避免金磚合作政治化。

具體而言，金磚5國並不常在具體議題上保持一致立場，往往只能在大的範圍內達成一致。而為發展中國家的共同利益發聲，也成為近年金磚各國合作最大的公約數。難怪2014年金磚國家組建的金磚開發銀行成立後，不少發展中國家皆有意加入，希望從金磚組織獲得融資以及抵禦國際金融風險。但由此也催生出「小國搭便車」的困境，有意加入的小國皆想免費獲取一定的集體物品，這無疑會加重其他金磚大國尤其是中國的負擔。

金磚組織的成員數量不斷擴大，代表該組織的力量壯大，但也增加了成員國協調的難度，結果反而損害到金磚組織的凝聚力。比方說，土耳其外交政策與金磚國家相近，但它又是北約成員國，如果金磚組織接納土耳其為新成員，它對組織是好是壞呢？現在的金磚組織正面臨壯大後的幸福煩惱。