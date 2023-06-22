激濁揚清：執輸行頭最怕冇得訪華

日本首相岸田文雄表示希望能夠親自訪問中國，認為有必要與北京通過反覆對話和相互努力構築建設性而且穩定的關係；加拿大駐華大使梅倩琳亦指中國不是「敵對」而是複雜的夥伴，明顯是替剛說要凍結與亞洲基礎設施投資銀行關係的楓葉國急轉口風。陸續有老美反華魔笛下的起舞小蛇覺醒，放棄以有色眼鏡看待中國，皆因執輸行頭最怕冇得訪華，受損的乃自家利益。

不但老美訪華，就連「五眼聯盟」中的新西蘭亦將由總理希普金斯率領29人的強大貿易代表團，訪問北京、天津、上海，誓斟大生意的決心非常明顯；英媒亦引述消息報道，外相祁湛明正與中方協調下月底訪華，尋求穩定與華關係，難道會偏生不談兩國經貿關係嗎？岸田文雄在美國國務卿布林肯抵達北京的同日，才猛然醒覺訪華的重要性，這是輸在起跑線。

對岸田政府而言，北約擬在東京設辦事處、美國擬在日本部署「多領域特遣隊」、鼓譟「台灣有事即日本有事」等，均非有利於日本之舉措，盡快改善中日關係才是當前大事。尤其日本一意孤行要將福島第一核電廠核污水排放到太平洋，引來周邊國家包括中國的強烈反對，連帶日本出口的水產品與農作物會否帶有食安風險亦惹人疑竇。除非日本嫌錢腥，否則不能不與中國通過反覆對話構築建設性而且穩定的關係。

資料顯示，2021年日本農林水產品和食品出口達到一萬億日圓，中國與香港俱是大買家。雖然日方聲稱核污水經稀釋後比飲用水還安全，但內地官媒發表文章批評日本做法不負責任，引起廣泛關注。日方若不找個有效渠道向中方游說講解，日本食品出口生意想不受壓也難，甚至連中港遊客對旅日採取避之則吉的態度亦非奇事，日本政府承受得起這些經濟大損失嗎？