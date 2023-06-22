龍吟虎嘯：性質不同的重大外交

中國總理李強訪問德國，是中德外交和廣義上的中國對歐洲西方外交的一件大事；它和美國國務卿布林肯訪華幾乎同時進行，其重要性可稱並立。

對兩國關係而言，李強訪德和布林肯訪華性質不同。李強訪德，是在過去一年中德關係在美國打壓中國、以不良手段脅迫德國、中德關係出現波折、而如今波折將息的情況下展開，通過今次訪問，德國將大致甩掉美國的不良影響，使中德關係重回正軌，揭開新的一頁。

布林肯訪華，則是美國打壓中國的種種惡行連連碰壁、無以為繼，拜登政府為了擺脫困境，暫且收縮戰線的權宜之舉，中美關係不會有根本的改變。美國視華為最大對手，必削之而後快，不會改變。等到美國緩過氣兒來，就會重新挑釁進攻，這就是中德關係和中美關係本質不同。

李強表示，今次訪德務實、高效，取得豐碩成果，兩國在先進製造業、創新及環保等領域達成十多項合作協議。德國總理紹爾茨說，德國並不追求與中國經濟脫鈎，「我們雙邊互相了解得愈多，交流愈頻繁，產生誤解的空間也就愈小」。李強指中國注重發展中德關係以及中歐關係。

不過，在李強訪德前夕有一段插曲。德國公布了二次大戰後首份國安戰略報告，報告中稱中國為「夥伴、競爭者和體制對手」，批評中國要重塑全球秩序，牴觸德國利益，威脅全球安全，利用經濟實力實現政治目標等。這些濫調，都是源自山姆大叔之口，德國受制於美國掌控，不得不學舌也。

就德國利益本身而論，沒有任何理由要和中國過不去；就紹爾茨的德國社會民主黨而論，也沒有為了親美而反華的基因。恰恰相反，德國歷史上對中國最為友好的兩位總理——已故的施密特和還健在的施羅德，都出自德國社會民主黨。更重要的是，在德國社會民主黨內，有一個強大的「院內集團」，有100多號聯邦議員，勢力深厚龐大，一直主張對華友好，獨立交往。