坦言集：離岸金融戰

國際的離岸金融中心，或免稅天堂，主要剩下開曼群島和英屬維爾京群島兩大系列，歐洲的漸趨邊緣化，歐美以外的難以發展，英國體系因英國脫歐、失去歐盟的支援而呈現敗勢。因此，美國於在岸金融與離岸金融的壟斷地位更趁鞏固，形成美元與金融霸權的大局。

美國制裁別國，金融制裁是重要手段。要迴避制裁，其他國家要發展對美國獨立的金融體系。但在現今世界，似乎只有閉關自守的一個途徑。離岸金融的新發展，主要是俄羅斯在科威特的最新發展，但規模有限，美國阻截加強，科威特缺強而有力的政治力量支撐。

離岸金融中心是相對於在岸金融，也是依靠逃避在岸金融管制而生，能夠發展，端賴後者的容許和利用。在岸金融國家在國際競爭中用離岸作補充，亦反映在岸金融國家裏金融集團的利益。它們迴避嚴格的在岸監管，有利於海外發展。美國系統的離岸金融中心以紐約為主導與後盾，表面上的矛盾掩蓋了它們實際的合作，美國的監督機構也切實維護。至於英國系統，政府的監管更弱，主因是英國經濟政治實力下降，金融力量大不如前。作為國際金融中心，只能靠服務海外金融機構的離岸服務，在岸的比重遜於離岸。但美國實際是英國離岸服務的競爭對手，歐洲各國亦不甘心讓倫敦主宰其金融。脫歐使英國失去與美國抗衡的能力，此所以英國熱衷於作為人民幣離岸金融中心。

由於中國崛起，也因中國不敢開放金融，防範美國及跨國寡頭金融集團的衝擊，香港國際金融中心便應運而成中國的離岸金融中心，可有與英美主導的離岸金融中心競爭之勢。特別是在美國帶領西方金融經濟制裁、圍堵中國，即使「一國兩制」保護不了香港免受美國的金融衝擊，卻可成為中國最主要的離岸金融中心，替代英美離岸中心的作用，不僅限於人民幣離岸市場。

香港的特殊性是中國的香港，中國龐大的外匯儲備與經濟政治實力支持，比英國的倫敦更為強硬，應屬當今世界唯一有潛力可與美國主導的離岸金融體系抗衡。正因如此，香港可以吸納美國排斥制裁的國家的資金，以及不願在金融受美國支配的其他國家資金，成為全球非西方（或即一帶一路）國家的離岸金融中心。

香港需要的是從英美體系擺脫出來，這將是中美金融戰的一個重要戰場。