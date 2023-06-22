政情：9月訪京前 梁君彥帶隊訪福建

梁君彥

繼早前立法會前往大灣區考察後，9月下旬全體立法會議員亦將訪問北京，而喺赴京之前，立法會再多一個內訪行程。主席梁君彥將喺立會放暑假期間，帶團前往福建，全體議員獲邀出席，下月15日上午出發，19日晚上由廈門返港。

約35議員報名跟團 點解要揀福建呢？據立法會秘書處文件指，香港與福建文化淵源深厚、關係密切，譬如原籍福建嘅港人逾120萬，且當中唔少係工商專業界翹楚，況且香港係福建最大嘅外商直接投資來源地，亦係福建嘅主要出口市場。至於福建省嘅省會福州，一向被視為海上絲綢之路嘅門戶，而廈門就係福建嘅貿易及航運中心，兩地均具重大戰略意義，可與香港優勢互補咁話。

而為期5日嘅考察行程，主要係了解當地高質量產業嘅最新發展，探討擴大同深化港、閩喺不同領域嘅聯繫與合作，加強協同發展。有關各項拜訪、座談同參觀活動嘅時序等行程細節，秘書處現正與福建省政府相關單位商討中，確定具體安排後會盡快告知議員。據悉，目前約35名議員報名跟團，亦有人表明唔參加，有部分議員話唔會跟足全程，或提早離隊。