政情：提改組中大校董會燒埋身 張宇人被指目中無人

改組中文大學校董會又再爆發爭議，3名校友評議會選任校董去信校董會主席，不滿3名議員校董提出重組校董會嘅方案未有廣納意見，當中張宇人更遭點名批評，話佢「目中無人」漠視持份者意見。另一方面，議員劉智鵬提出嘅《2023年嶺南大學（修訂）條例草案》尋日獲立法會三讀通過，該校學生會會長擔任校董會當然成員及諮議會成員嘅做法，旋即成為歷史。

將謾罵文化帶進校董會 張宇人與另外兩位議員鄧家彪及劉國勳，雖同樣身兼中大校董，但佢喺中大校董會裏面就特別惹火，繼早前與其他校董成員口角，其後又要求中大支付約70萬元嘅刊憲費用而惹起部分校董不滿。日前又再有3名校友評議會選任校董向校董會主席致函，批評張宇人經常出言不遜、語帶挑釁、將謾罵文化帶進校董會，嚴重打擊大學主管人員嘅團隊士氣，校友亦對母校有咁嘅校董而感到羞憤。

幾位選任校董又批評議員校董，就改組校董會所提出嘅私人草案，漠視校董會早前經廣泛諮詢各持份者意見，並由全體校董會成員通過採納嘅報告書，包括堅持喺全體校董會成員精簡三分之一，但維持立法會議員代表人數3名不變。

佢哋期望校董會主席能夠盡快召開特別會議，又促請3名議員履行校董應有責任，私人草案內容如實反映中大員生校友喺在諮詢期內所提出嘅意見，共同落實校董會重組，完成20載未圓嘅體制改革。對於被其他校董點名批評，張宇人話暫不評論。

其實提出改革大學嘅私人草案，唔單止得中大。立法會尋日三讀通過，身兼嶺南大學協理副校長議員劉智鵬提出嘅私人條例草案，內容包括容許嶺大委任副校長人數由目前嘅一名增至最多3名；並將學生會從條例中刪去，取消由學生會會長擔任校董會當然成員同諮議會成員。

議員梁美芬認同修訂，話公帑大學接受立法會監督，有帶頭作用，重申修訂無關學術自由，一位副校長增至3位係符合需要。梁又話自2014年港大法律系前副教授戴耀廷誤導學生開始，學生會表現過於激進，希望未來學生代表尊重法治，了解香港憲法秩序。

不過議員狄志遠認為學生會同大學係不可分割，乃學生重要嘅成長空間，唔希望「去學生會」化，儘管過去學生會同校方關係緊張，但事情已經過去，應重拾互信關係。