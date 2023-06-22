政情：大灣區航空 新增第6個航點 7•18首飛胡志明市

大灣區航空再有新航點啟航，進一步擴展飛行網絡，令航點數目增加至6個。大灣區航空宣布將於今年7月18日新增越南胡志明市航線，成為旗下第6個航點，而新航線將提供一星期兩天往返香港與胡志明市（新山一國際機場）嘅航班。現時，大灣區航空已提供往返曼谷、台北、首爾、東京及大阪嘅航班服務，胡志明市航線將於7月啟航。

香港與越南胡志明市新山一國際機場嘅航班，將於逢周二、周五晚上7時由香港出發，至晚上8時45分抵達當地；回程航班則逢周二、周五晚上9時45分於越南起飛，到翌日凌晨1時30分左右抵港。

以歷史名勝及美食著稱 大灣區航空表示，越南胡志明市原稱西貢，係一個充滿活力同姿采嘅城市，以眾多自然景觀、歷史名勝及特色美饌著稱。越南係唔少香港人喜歡嘅旅遊地點，早前越南已取消所有新冠病毒嘅防疫限制，重開迎接來自世界各地嘅旅客。