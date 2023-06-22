松鼠狗困露台捱餓 夫婦被捕

【本報訊】昨日上午約9時，元朗寶業街18號尚豪庭有住戶報案，指其鄰居懷疑把一隻寵物犬獨留家中，狗狗日夜悲鳴，懷疑未獲妥善照顧。執法人員上門視察後，發現該隻混種松鼠狗被反鎖露台，渾身邋遢不堪，身上白毛被沾污成啡黑色。

消防破門救出 期間，人員屢次聯絡一名姓邵（45歲）男子及其姓侯（41歲）妻子，惟他們均不在香港，消防遂奉召到場，破門救出被困的松鼠狗。經初步調查後，該狗隻沒有生命危險，但露台沒有足夠食水和糧食，衞生環境惡劣，狗狗已由愛護動物協會人員帶走。元朗區執法人員經進一步調查後，昨日下午在天水圍區，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕該對夫婦，兩人已被扣留調查。

愛協回應時表示，現場初步觀察，該隻狗狗健康情況惡劣，須即時帶回中心作進一步治理和照顧，案件交由執法部門繼續跟進。愛協提醒，長時間把狗隻放於室外露台極不恰當，當狗隻在露台時，狗主必須保持露台門開啟，確保狗隻能隨時返回室內，圍欄高度亦要適當，以防狗狗跳躍墮樓。