內地檢一噸可卡因 斷毒品輸港通道

【本報綜合報道】廣東省公安廳周一（19日）通報早前偵破一宗特大海上跨國走私毒品案，該省公安機關會同海警、海關緝私等部門，聯合香港、福建、浙江、廣西等地抓獲56人，繳獲一噸毒品可卡因，繳獲一支仿製霰彈槍及12發子彈，扣押兩艘運毒船，斬斷一條從南美走私毒品至香港的海上毒品運輸通道。

涉7國家地區 逮捕56人

該宗案件為中國公安部目標「2022-363」特大海上跨國走私毒品案，涉及境外7個國家和地區、境內4省13市。當局偵查發現涉事販毒團夥去年11月駕駛船隻前往南美接收毒品，計劃今年2月初返回。專案組決定在運毒船返回途中在陸地海上同步開展收網行動，會同海警等部門科學制訂海上收網行動方案和突發情況應對預案，同時派遣警力開展陸地抓捕和取證工作，防止毒品流入香港。公安、海警部門今年2月2日凌晨在中國海域攔截從南美接取毒品返回的遠洋運毒船，粵港兩地同步在岸上開展全線收網抓捕行動，抓獲43人，其中香港抓獲4人。通報又指，廣東省去年以來共破獲3,892宗毒品案件，抓獲5,361名犯罪嫌疑人，繳獲4.4噸各類毒品。