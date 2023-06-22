挖空木枱藏Ｋ仔 值1400萬3漢就逮

荷蘭海運來港 未能瞞過Ｘ光 販毒集團為走私毒品扭盡六壬，掩飾新招更層出不窮，藉此逃避執法部門偵查。海關近日揀選一批由荷蘭抵港的海運貨物檢查，透個X光影像察覺當中3張木枱設有暗格，繼而起出總值約1,400萬元的懷疑氯胺酮（俗稱K仔）。關員按兵不動，其後根據送貨指示，掩至元朗一車場埋伏近6小時後，拘捕3名非華裔男子。其中一名涉嫌負責處理毒品運送的無業漢，以及涉嫌默許車場藏毒的保安員，已被暫控一項「販運危險藥物」罪。

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組高級督察陳杰論表示，關員根據風險評估，上周五在元朗一個物流倉庫，查驗一個從荷蘭到港的海運拼裝貨櫃。資料顯示，該貨櫃載有11批不同種類的貨物，其中一批報稱家具，然而其收貨公司屬新成立，寄貨人以往並無任何海運紀錄。關員認為情況可疑，遂利用X光機仔細檢查，揭發當中3張木枱的中間位置被掏空，並從中檢取大批白色晶狀物，經毒品快速測試後，初步懷疑為K仔，毒品共重32公斤，估計市值約1,400萬元。

海關毒品調查科接手跟進，並部署監控遞送行動，在本周一下午約3時，收貨人透過電話指示，把該批貨物送往元朗大棠一大型露天停車場。關員密切監視，直至當晚近9時，目睹有人靠近準備處理貨物，隨即上前截停及拘捕3名涉案男子。

停車場保安疑充當耳目 毒品調查科高級調查主任楊偉漢稱，3名疑犯均為非華裔人士，彼此互不相識。當中一名30歲男子報稱無業，相信是收取約500元報酬，負責到該停車場處理貨物，準備把貨物運往屯門一幢工廈；另一名52歲人士是上述停車場保安員，懷疑默許該批毒品暫存該處，以換取4,000元酬勞；其餘一人是40歲貨車司機，他是接獲公司訂單，協助把貨物載送至屯門。前兩者已各被暫控一項「販運危險藥物」罪，其餘一人則獲准保釋候查。

海關指該批木枱連毒品重達250公斤，並且放置於貨櫃最深處，為偵查帶來一定難度。另外，毒販採用迂迴多變的路線進行走私，有計劃地把貨物暫存於滿布雜物、廢鐵的停車場，並由任職保安員的疑犯充當耳目，待貨物送抵後，認為時機成熟及安全才現身取貨，行事小心謹慎。