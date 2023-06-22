認非禮15歲親女 父候懲

【本報訊】中年父親自2020年尾起的一年間，涉嫌多次於住所及酒店房內，非禮當時約15歲的親女，當中包括撫摸其大腿及胸，又趁女兒洗澡時，用陰莖觸碰其臀部等。該父親及後被控6項非禮罪，他昨於區院承認其中3罪，餘下控罪獲准於法庭存檔。法官先索取其背景及心理專家報告，將他收押至7月6日判刑。

報稱自由工作者的被告L.W.K.（56歲），承認的3罪指他於2020年11月至翌年9月，在香港鴨脷洲家中，非禮約15歲女童X；及於2021年5月9日，在香港黃竹坑香葉道43號雅格酒店，非禮15歲的X。

摸大腿乳房 陰莖碰臀 案情指，X案發時約15歲，與被告、母親、祖父及其弟妹同住鴨脷洲單位，X與父母同住一房。約在2020年11月或12月某日早上，X獨自睡在床上，被告聲稱天氣寒冷，走近X面向她躺下，其後抱着X再觸摸其大腿，之後觸摸其乳房，X推開被告的手，及後離開床鋪及換好衣服去上學。

2021年5月，X與被告等家人同入住雅格酒店，5月9日晚上，當X洗澡時，被告進入浴室脫掉衣服，以陰莖觸碰X的臀部約10次，並觸摸X的腰及胸。4個月後，X和胞妹在單位內洗澡，期間被告突進入洗手間，以手指觸碰X的陰道。同年11月5日晚，母親詢問下X稱遭被告非禮。母親遂詢問被告，被告承認事件，於同晚被捕。案件編號：DCCC 247/2022