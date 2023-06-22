6男涉與14歲女童性交 包括任職教師公僕 提堂禁保釋

【本報訊】年約14歲女童透過交友程式認識多名本地男子後，在一個月內疑與他們分別發生性行為。執法部門先後拘捕疑涉案的6名男子，當中包括消防員、教師和地政主任等，控告他們「與年齡在16歲以下女童非法性交」、「與21歲以下女童作出肛交」及「管有兒童色情物品」等罪，案件昨於西九龍法院提堂。6名被告暫毋須答辯，法庭應控方要求，把案押後至8月16日再訊，眾被告須還押看管。

6名被告依次是譚兆竣（25歲，教師）、陳家明（30歲，地政主任）、吳啟正（21歲，工程實習生）、曹杰庭（28歲，消防員）、文家榮（40歲，教師）及黃栢康（25歲，自僱YouTuber）。控方昨申請將案押後，以待執法部門進一步調查，包括進行認人程序，以及調查被告的手機。控方反對眾被告保釋，辯方有保釋申請，裁判官聽罷陳詞後，否決6人的保釋申請。

消防員另被控肛交罪 控罪指譚兆竣被控於2023年5月3日，在青山公路悅品酒店荃灣一房間與14歲女童X非法性交。陳家明被控於2023年5月23日，在葵涌旭逸酒店荃灣一房間與X非法性交。吳啟正被控於2023年5月27日，在荃灣海壩街福來邨永寧樓126室與X非法性交。

曹杰庭被控於5月29日，在葵涌旭逸酒店荃灣一房間與X非法性交。曹另被控於2023年5月29日，在旭逸酒店荃灣605房與X肛交。文家榮被控於2023年6月1日，在旭逸酒店荃灣805房與X非法性交。文另被控於2023年6月19日，在荃灣蕙荃路綠楊新邨一單位管有兒童色情物品，即兩張相片。最後，黃栢康被控於2023年6月2日，在香港葵涌和宜合道荃灣絲麗酒店1106房襲擊X，因而對X造成身體傷害。黃另被控於同日同地與X非法性交。案件編號：WKCC 2684/2023