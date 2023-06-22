稱妻母受辱罵 屬性騷擾 警向同袍警隊索償

自撰入稟狀 促各賠16萬元 在警署報案室工作的一名男警員前日入稟區院，控告另一名駐守槍房的男高級警員以及香港警務處，涉及性別歧視。據原告指，他與該高級警員因小事結怨，其後高級警員多次刻意為難他，又稱「你要玩，我就同你玩」。及後高級警員更向原告爆粗稱「你老婆畀我X」及「你阿媽畀我X，生咗你個衰仔」，原告認為相關語句涉性騷擾及性別歧視，故民事興訟，要求該高級警員賠償16萬元，及要求警務處把16萬元捐贈予慈善機構。

原告吳漢森（譯音），被告林文隆（譯音）及香港警務處。據原告自行撰寫的入稟狀指，他於案發期間駐守荃灣警署報案室，林則駐守同一警署槍房的高級警員。原告指在2020年7月22日把裝備歸還予槍房時，林正在清潔枱面，他稱呼林為「大佬」，並稱可否處理其事宜，林卻稱「問咩？你係咪唔交」又稱「呢度無大佬，叫師兄」，其後兩人爭執。兩日後原告歸還子彈時故意逐顆交出，林即質疑他有情緒問題不宜持槍，其後更正式投訴原告。

「你阿媽畀我X 生咗你個衰仔」 原告指上司有安排他與林面談解決事件，他亦曾向林道歉。之後他亦多次在警署見到林時，均被林嘲諷，其中於2020年11月19日，原告與林相遇時，林向他稱「你要玩，我就同你玩」。直至2021年6月19日，原告再到槍房時，林見到他時不斷向他大聲叫嚷，其後更不止5次向他稱「你老婆畀我×」及「你阿媽畀我×，生咗你個衰仔」。雖然林於翌日曾向原告道歉，但原告不接受，而林事後亦拒絕向原告發槍。

原告指，對於林該些說話感到被冒犯，認為涉及性騷擾，並指有關情況令他擔心妻子及母親的安危。原告指林的相關行為涉及性別歧視，令他感到焦慮及受壓；原告又指作為僱主的香港警務處，亦須就事件負責，因處方應要保障員工在良好工作環境下工作，免受他人欺凌及性騷擾。

原告現要求林就事件造成的情感傷害賠償12萬元，及因其性騷擾行為作4萬元的加重賠償，即共16萬元。原告亦要求香港警務處為事件負責，捐出16萬元予慈善機構。案件編號：DCEO 7/2023