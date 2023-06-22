醫健：老有所醫：錐形角膜和治療

如果成年後發現近視或散光在短時間內快速加深，又或者出現視力模糊，可能是患上錐形角膜的信號。錐形角膜是眼睛的角膜病變。正常角膜是弧形的，如果角膜變薄，並呈圓錐形，便是患上錐形角膜。錐形角膜患者的角膜會逐漸變形，引致近視及散光都會在短時間內加深，造成視物模糊。錐形角膜一般發病於20歲至40歲之間，患者間亦多見本身有眼部敏感和有用手經常捽眼的習慣。

醫生一般會採用角膜膠原交聯術令角膜恢復硬度，使其不再變形。此技術主要是利用核黃素結合紫外線照射，從而令角膜纖維膠原蛋白之間產生新連結，增加角膜的硬度。惟美中不足是這種技術只能讓角膜變硬，卻不能令已經變形的角膜恢復原狀。

局部麻醉 激光打磨 為了讓變形的角膜變得比較正常和使視力有所進步，眼科醫生可以利用激光儀器局部打磨角膜表面，將角膜突起的地方磨至平滑，改變局部形狀直至接近角膜本來的弧度，緊接才進行膠原交聯術，鞏固角膜硬度，最終改善視力。進行激光角膜打磨治療前，醫生會利用角膜地形圖去量度並繪製角膜的不規則情況，再利用電腦分析角膜上需要治療的範圍，並以激光進行局部打磨。

激光打磨術可以準確處理細微局部變形部位。但角膜打磨往往受制於患者本身的角膜厚度，不一定適合每位患者。這種局部角膜打磨技術尤其適合一些即使佩戴眼鏡也無法幫助視力的中期錐形角膜患者。病情太嚴重的患者由於其角膜通常比較薄，不宜再接受角膜打磨，至於輕度患者，一般來說佩戴眼鏡已可改善視力，不必額外承受手術風險。

治療過程只需局部麻醉，因此患者不會感到痛楚。但治療完成後，由於當中部分角膜的表皮層會被磨走，因此愈合期間會有少許痛感，維持兩三日便會消散。因為錐形角膜初期是沒有明顯病徵，因此日常如果發現視力突然減弱，最好在配新眼鏡前先行前往眼科醫生接受檢查，以便及早診症和治療。眼科專科醫生陳頌恩