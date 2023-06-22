香港仔魚市場商戶涉合謀定價 業界斥供貨商施壓 壟斷已久

【本報訊】香港仔魚類批發市場商戶涉嫌合謀定價，被多個執法部門搜查。香港海鮮聯合總會主席李彩華表示，魚檔定價均受供應商來貨價等因素決定，而部分檔口處於弱勢，難免出現壟斷問題。他認同需改善現況，但指部門的行動似做騷，作用輕微，期望當局加大執法力度。

斥巡查似做騷 李彩華昨在電台節目稱，魚檔一般視乎供求自行定價，若大時大節，市民對海鮮需求大，或會調高價錢；惟部分供貨商會向零售商，特別是小魚檔施壓，若定價太便宜，可能會不獲供貨。

面對來自供貨商的壓力，他留意到有魚檔以相近的價錢出售海鮮，因供應商數量眾多且分散，魚市場內規模較小、較弱勢的檔口，容易有壟斷的情況發生。

李彩華續稱，魚市場壟斷問題已久，執法部門了解情況是好事，但今次行動對市場狀況未必有太大影響，形容「查吓身份證，好似做騷」，他期望當局加強執法。

競爭事務委員會日前聯同其他執法部門，如入境處及魚類統營處等，根據法庭手令搜查了香港仔魚類批發市場，包括欄商及批發商辦公室，索取商戶涉嫌合謀定價、違反競爭法的證物。