無牌賓館酒店趨增 投訴半年勁升9倍

巡查放蛇成效欠奉 定罪僅得30宗 隨着香港復常，旅客急速增長，雖然酒店業指人手不足未能開足房間應付，但無牌酒店或賓館卻增加。根據政府提供的數據顯示，牌照處收到涉及無牌酒店或賓館的投訴，過去6個月共收到380宗，單是5月上升至141宗，較4月增加1.5倍，若相比2022年12月則飆升9倍，檢控的數目為39宗，5月佔13宗，較4月增逾兩倍，至於定罪則有30宗。旅遊界議員姚柏良要求政府加強執法，又批評近期流行遊樂船隻作「Staycation」，屬違法行為，但罰則卻毫無阻嚇力，要求政府修例。

民政及青年事務局局長麥美娟昨回覆姚柏良的書面質詢，指在香港經營酒店或賓館受《旅館業條例》第349章規管。經諮詢運輸及物流局後，即由2022年12月至2023年5月，即在過去6個月，牌照處收到涉及無牌酒店或賓館的投訴由14宗增至141宗；檢控數字亦由6宗增至13宗，而定罪方面，4月有7宗，而5月是零檢控。

牌照處亦不時巡查18區懷疑無牌酒店或賓館，巡查次數總共3,590次，而在2022年12月巡查次數取最多，佔1,037次，但其後多個月卻有減少，例如2023年1月巡查次數減半，只有429次，而2023年5月則增至621次。巡查油尖旺區的次數最多，共2,264次，依次是灣仔共333次、離島則有286次。當局指牌照處採取的調查方式，包括喬裝顧客收集證據（俗稱「放蛇」），相關數字不宜公開，以免影響未來的調查和執法工作。

被問及遊樂船被違法用作「Staycation」，當局亦指海事處近年留意到有人利用遊樂船作非遊樂用途，並已部署特別執法行動，包括「放蛇」行動，以打擊使用遊樂船隻作非遊樂用途。但沒有提及巡查結果。

消防設施未必合規 姚柏良指提出書面質詢是因為收到業界反映，通關令無牌賓館問題日漸嚴重，要求政府正視。他又指無牌賓館消防設施可能不合規格，對旅客無保障，再加上無牌賓館的經營成本比持牌的為低，對守法經營的商戶不公，要求政府加強執法。

遊樂船迎賓罰則輕 他又指近期流行使用遊樂船隻作「Staycation」，根本與經營無牌賓館無異，惟目前旅館業條例不包遊樂船隻，而海事處對遊樂船隻的罰則阻嚇不足，平均每宗罰款僅為500元至1,500元，而最多僅為一萬元，他批評罰則完全沒有阻嚇力，期望政府研究將旅館業條例拓展至遊樂船隻。

過去6個月涉無牌酒店或賓館的投訴及執法數字