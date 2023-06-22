買車誇大售價及登記稅 上市公司前主席被起訴

【本報訊】廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名時任上市公司主席及一名汽車經銷商在該上市公司購置一輛房車時，涉嫌誇大其售價及首次登記稅款共約310萬元，兩人昨被落案起訴串謀詐騙及欺詐。兩名被告已獲准保釋，明日在東區裁判法院應訊，控方將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。

被告李振邦為PF Group Holdings Limited前執行董事兼主席，楊祖耀則為億鋒集團有限公司董事兼股東，均為39歲，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法；李振邦另被控一項欺詐罪罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。李振邦於2020年12月至2021年3月案發時，是創業板上市公司PF Group的執行董事兼主席，受委託替公司購買一輛房車，並要求汽車經銷商楊祖耀為其物色合適的房車。李振邦和楊祖耀涉嫌串謀詐騙PF Group，即不誠實地向PF Group虛假地表示，須向億鋒支付逾380萬元購買一輛房車。李其後又涉嫌向PF Group虛假地表示，須為該輛房車支付首次登記稅約240萬元。PF Group因此向億鋒支付合共約620萬元。