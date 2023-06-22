輸入外勞無諮詢 議員斥港府霸道

【本報訊】政府推特別計劃為建造及運輸業輸入外勞之外，亦優化現行的補充勞工計劃，解禁26項非技術或低技術工種申請輸入勞工。議員陸頌雄昨日在電台節目批評港府放寬輸入外勞，事前無諮詢勞工界、勞顧會及立法會，做法不理想，予人「行政霸道」之感。

憂引伸剝削廉價勞工問題 以往相關工種未有輸入外勞，是為了保障本地較基層、培訓門檻較低的工種，令他們不會受到外勞競爭而影響就業。陸頌雄擔心有僱主會「假招聘、真揀人」，即使原本可以在本地招聘，卻刻意選擇外勞。同時若引入大量外勞，可能會引伸出剝削廉價勞工等問題。至於有僱主認為「加人工」都請不到人，陸頌雄指出，不少所謂「加薪」只是追回疫情期間的減薪，亦不是所有行業都有相同做法。

同場的議員邵家輝則認為，香港各行各業都欠缺人手。他引述數據，指2018年勞動人口約有368萬人，現時跌至約346萬人，減少20多萬人，當中約16至17萬人屬低技術工種。他重申輸入勞工的同時，必須緊守工資中位數，若外勞及本地勞工的工資看齊，相信一般僱主不會做很多手續去刻意輸入外勞。公司人手不足，令原本的員工百上加斤，容許這26個工種輸入勞工，是期望業界有多一個選擇。