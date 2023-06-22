釐定最低工資 港府無意考量生活工資

陸頌雄

【本報訊】香港最低工資「兩年一檢」，最低工資委員會就今年的檢討也正進行第二階段公眾諮詢。有議員表示有團體反映貧富收入差距疫後進一步由30幾倍拉闊到40多倍，質詢政府會否以「生活工資」作為其中一個考量最低工資的因素，但政府強調暫沒計劃改變最低工資政策目標或另訂生活工資。

飲食界議員指定義好闊 具有勞工界背景的議員黃國提出口頭質詢，指政府有何方法讓基層家庭和打工仔有更大的獲得感及幸福感，及會否考慮將生活工資作為釐定法定最低工資水平的其中一個考慮因素。勞福局局長孫玉菡回覆時表示，最低工資檢討正進行第二階段公眾諮詢，將不遲於今年10月底向政府提交報告；亦在房屋、醫療、社福等方面均有不同措施幫助。

黃國與另外兩位議員陸頌雄及郭偉强均要求把生活工資納入最低工資考量因素，惟孫回覆指釐定最低工資需要根據條例要求，如平衡經濟發展、競爭力及防止工資過低，郭認為政府部門也正「確立目前（最低工資）成效無助為市民增加幸福感和獲得感」，但孫強調政府沒有計劃改變最低工資政策目標或者另訂生活工資。

飲食界議員張宇人則持相反意見，指生活工資定義「好闊」，反問「尊嚴生活係咪包括每年放假都計算在內」，呼籲工商界若對生活工資有意見要「快快脆脆」做諮詢，他又指自己雖然與勞福局前局長張建宗「冇咩啱傾」，但張曾公開表達最低工資不能用生活工資釐定。