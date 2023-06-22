禁運新型煙草重創物流 修例豁免轉運

【本報訊】上屆政府推行全面禁止新型煙草，禁止買賣的同時，亦禁止聯運轉運，影響物流業界收入。立法會昨三讀通過修訂《進出口條例》，把以海空和陸空方式經香港聯運轉運的另類吸煙產品納入豁免範圍。有議員指修例僅為「補漏拾遺」，亦有議員反對修例，直指若香港進行違禁品（新型煙草）生意，是否需要在課本寫「香港係依靠轉運違禁品，重登國際航運樞紐」。

航運及交通界議員易志明指，自去年4月30日禁止新型煙草，以及聯運轉運，而禁止聯運轉運的另類吸煙產品後，本港總空運貨量下跌16.4%，情況嚴峻，令大部分原本經由香港機場出口的內地電子煙被迫轉經澳門或韓國出口海外，打擊本港運輸、物流及轉運行業。他指新修訂僅為「補漏拾遺」，即使容許聯運轉運，亦沒有影響修例原意。

議員諷靠違禁品重登國際樞紐 醫療衞生界議員林哲玄則指2011年香港貨運排名全球第3位，而2018年出現另類吸煙產品卻跌至第9位，可見香港從來不是依靠違禁品（新型煙草）轉運工作。他指香港進行違禁品（新型煙草）生意，質問是否需要在課本寫「香港係依靠轉運違禁品（新型煙草），重登國際航運樞紐」。

林提出修正案，把草案內「進口另類吸煙產品的罪行」，由「督察」改為海關執法，但遭否決。他指難以想像若在船上遺失電子煙，由控煙酒辦執法，強調修正案是針對刑事調查的嚴重罪行，非針對旅客的過境執法。反對修正案的議員邵家輝，指現時就處理違禁品（新型煙草）一事，海關均會根據性質轉介至其他部門，若所有違禁品都需要交由海關處理，海關部門架構會變得相當龐大。

運輸及物流局局長林世雄解釋拒納林哲玄的修正案，是因為控煙酒辦和海關的執法安排行之有效，指修正案會對海關的代理職務構成負面影響，對海關造成人手和資源負擔，會影響執法工作。

香港吸煙與健康委員會對有關草案獲得通過，表示極度憂慮和遺憾，認為勢必削弱全禁另類煙的效用。委員會主席湯修齊強調應堵塞任何另類煙流入香港，以免誘發公共衞生災難。然而放寬聯運轉運，增加另類煙在香港境內游走的機會，尤其是陸對空的聯運轉運形式，變相提供更多機會讓另類煙流入黑市，既帶來青少年接觸另類煙的風險，亦為控煙工作增添變數。他呼籲當局應考慮在修訂草案實施後作定期檢討，審視影響。