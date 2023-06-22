中港合作搗網騙洗黑錢 涉款4.6億

【本報訊】中港執法部門不時就打擊跨境罪行進行情報交流，今年初發現有犯罪集團透過開設內地銀行帳戶，接收內地電訊網絡詐騙案騙款，然後用扣帳卡來港「豪買」手機、貴金屬等轉售套現，藉此把洗白犯罪收益。本港執法部門在3月進行過一次打擊行動並拘捕9人，其後觀察箇中犯罪模式，再鎖定另一個採用相同伎倆的洗黑錢集團，相信集團在4月至6月期間，利用320個內地銀行戶口收取逾2,900宗網絡詐騙案款項，涉款高達4.6億元。

拘6港人1內地男 本港執法部門收集情報後，本周二於尖沙咀和沙田埋伏，至中午發現目標人物進入手機店，並以扣帳卡購買51部、總值52萬元的手機，人員確認資金來自上述內地戶口後，即場以涉嫌「串謀欺詐」及「串謀洗黑錢」罪，拘捕4男1女本地人。同時，人員直搗集團設於土瓜灣及油麻地3個工廈單位的運作中心，再拘捕兩名男子，包括本地主腦和持雙程證的內地骨幹成員，他們有親戚關係，相信負責管理款項及扣帳卡。

行動中，人員檢獲上述51部手機、65張扣帳卡、130萬元現金、兩部點鈔機、4部電腦、8部流動收款機（POS）及另外11部手機。被捕人士年齡介乎20至62歲，分別報稱廚師、裝修工人及無業等，他們已被暫控各一項「串謀欺詐」罪，案件已於昨日下午在東區裁判法院提堂。執法部門會繼續追查其他扣帳卡下落，以及相關使用者身份，不排除有更多人被捕。

根據本港執法部門的統計數字，去年全年共有1,152人因涉嫌洗黑錢被捕，而在今年首3個月，已有995人落網，反映罪行日趨普遍。調查人員指出，涉案集團採用的方式屬最新手法，通過招攬本港居民充當買手，利用扣帳卡到本地商店消費，協助清洗黑錢。據了解，每名成員單日的報酬可達2,000元以上，甚至有人為此放棄正職，全面投身相關犯罪活動。