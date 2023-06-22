污水廠遷岩洞昂貴 洗濕個頭 議會焗批

總造價料400億 質疑是否物有所值 政府為增加土地供應，計劃將不少現有設施搬入岩洞，以騰出土地空間再作發展。立法會工務小組昨討論搬遷沙田污水廠至岩洞的第三期31.2億元撥款，累計開支已近200億元。發展局表明，整個項目最終造價料在400億元內。不少議員均關注成本問題，認為搬遷成本高昂，但因第一及二期工程已耗資逾160億元，無奈需繼續批錢予第三期工程；又質疑釋出的土地是否「物有所值」，有議員形容「有少少洗濕咗個頭嘅效果！」

沙田污水廠搬遷計劃為本港最大岩洞發展計劃，新廠房佔地14公頃，是本港最大的岩洞污水廠，其污水處理量與舊廠房相若，即每日處理約34萬立方米污水，原先料落成後可釋出28公頃土地作民生用途，現計劃改為創科。

多名議員均質疑搬遷成本高，議員周文港指若只釋出28公頃，未來發展是否能收回成本，又認為將用地轉為創科發展，但政府未有藍圖：「講就講創科啦，但都講咗好多年，錢就丟咗唔少錢，似乎都耗資咗接近200億㗎啦！」

議員陳紹雄亦坦言，建築費用好貴，問會否有下調空間。議員李鎮強則形容：「有少少洗濕咗個頭嘅效果，咁都一定要繼續使落去。」

搬遷後能處理88萬人需求 工務小組主席盧偉國兩度擋駕，呼籲議員集中討論工程，其餘政策問題，當局無法回應，需於其他事務委員會討論。發展局副局長林智文回應說，污水廠終有一天要更新，而更新成本巨大，搬入岩洞可有更多空間更新，亦有助釋放土地，而土地靠近沙田科學園，加上馬料水填海合共提供88公頃土地，對發展創科有幫助。

議員尚海龍支持沙田污水廠搬遷計劃，他認為第一及二期工程已耗資逾160億元，第三期無理由不批，亦支持將釋出的28公頃土地作創科用途。但是尚海龍擔心搬遷後，污水廠服務範圍能否擴張，排污費用會否增加；又批評工程時長，由2014年已經批出工程諮詢，即整項工程時長達15年。

林智文說，搬遷至岩洞後可每日處理約88萬人口需求；而排污費方面則有立法會監管，若有影響會再向立法會報告，而工程因規模浩大，故需要一定時間施工。