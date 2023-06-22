呃抗疫基金64萬 吳龍飛囚17月

【本報訊】自稱「80後樓神」的吳龍飛被指於去年涉利用虛假資料騙取「防疫抗疫基金」資助，他被指訛稱在11個工廈或商住大廈地址經營零售生意，企圖騙取政府逾80萬元的資助，事後被控11項企圖欺詐罪，案件昨在區院處理。吳承認其中8罪，涉款約64萬元，其餘3罪獲准存檔法庭。法官指被告有計劃犯案，即時監禁是唯一判刑選項，考慮他認罪，判他入獄17個月。

控11項企圖欺詐認8罪 43歲被告吳龍飛，報稱公司董事。控罪指他於2020年4月12日與2020年7月8日之間，在香港意圖欺詐並藉欺騙，即虛假地向政務司司長私人辦公室之下的人力資源規劃及扶貧統籌處人員及其代理人，即羅兵咸永道諮詢服務有限公司的僱員，表示就零售業資助計劃申請所提供的資料及證明文件真確、完整及準確的。

控罪續指，當中被告虛假地表示於2020年1月1日前，於11個不同地址營運一間名為「安樂窩國際集團有限公司」的主要及實質零售業務店舖，以及因此在防疫抗疫基金下有資格領取援助，而企圖誘使人力資源規劃及扶貧統籌處人員及其代理人作出作為，即向被告發放11筆共逾80萬元援助，而導致被告獲得利益，又或導致香港特別行政區政府蒙受不利或有相當程度的可能性蒙受不利。由於被告只承認其中8罪，當中涉及款項約64萬元。案件編號：DCCC 54/2022