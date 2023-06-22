54歲病漢染猴痘 曾有高風險接觸

【本報訊】本港再出現懷疑本地確診猴痘個案。衞生防護中心昨公布一名54歲有長期病患的男人中招，為香港人，初步調查顯示，病人潛伏期沒有外遊，已接種一劑猴痘疫苗，而潛伏期內曾有高風險接觸，惟暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘患者有流行病學關連。中心將通報世界衞生組織，並就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。

已接種疫苗 潛伏期無外遊 個案涉及54歲有長期病患的男病人，他上周四（15日）開始出現局部皮疹，並於本周一（19日）到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。衞生防護中心公共衞生化驗服務處前晚（20日）確認病人的樣本測試有猴痘病毒。署方安排病人入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。

鑑於近期錄得本地感染的猴痘確診個案，當中涉及曾進行高風險性行為的男男性接觸者，中心設立電話熱線，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，致電查詢及獲取相關健康建議。中心提醒市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。若出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。