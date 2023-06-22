團體促大灣區三甲醫院 可用醫療券

【本報訊】本港安老服務有待改善，除在港安老的長者外，截至2021年底有逾85萬65歲以上香港居民經常留在廣東省，港人在內地求診需求亦與日俱增，惟目前本港發出的長者醫療券，僅能在內地深圳港大醫院使用，有團體促請當局思考跨境安老的重要性，改善養老服務的配套以增吸引力，促進兩地醫療服務良性互動，將醫療券服務計劃進一步擴展至內地大灣區「三甲醫院」，以至內地指定安老院舍附近的醫療機構，以便提高跨境安老服務水平。

新社聯副秘書長鄧肇峰指，每名合資格長者每年可獲發2,000元醫療券，累積金額上限為8,000元。今年5月10日起，政府推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，選擇內地養老或居住的港人才能享受醫療券好處。荃灣社區主任黃啟進指，醫療券服務計劃雖然擴展到大灣區的合資格香港市民，但使用範圍只限於香港大學深圳醫院。另一新社聯副秘書長潘孝汶引用政府數據指，直至去年底，在香港大學深圳醫院的交易宗數逾12萬宗，涉款累計超過3,990萬元，說明港人居住內地極需香港醫療資源的支援。

甚或擴至院舍附近機構 大埔社區主任李文傑則期望，政府能在國內不同的省份，特別是「9+2」城市，在幫助香港市民的養老政策上可以提供醫療券的使用方法。大埔地區委員會副主席羅曉楓認為，政府在研究跨境安老時，應優化養老服務的配套以增吸引力，促進兩地醫療服務良性互動，進一步提升大灣區醫療服務水平，讓港人有更多機會享受內地多樣化的醫療服務，醫療券服務計劃應進一步擴展至內地大灣區「三甲醫院」，以至考慮將適用範圍擴展至內地指定安老院舍附近的醫療機構。