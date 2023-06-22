龍舟今競渡 南區 沙田 大埔封路

【本報訊】今日是端午節，闊別數年的龍舟競賽亦會在多區上演。為方便市民外出觀賞龍舟競渡，會有特別交通安排。

兩單車徑停用數小時 南區方面，赤柱連合道及海風徑將於今日上午6時至晚上7時封閉，居民車輛除外；赤柱新街及赤柱巿場道將於今日上午7時至下午6時封閉，居民車輛及持有許可證的車輛除外；赤柱大街將於今日上午7時至晚上11時封閉，設為行人專用區。另有數個停車位暫停使用。

沙田沙燕橋介乎源禾路與大涌橋路的沙田鄉事會路，將於今日上午7時30分至下午2時封閉。上述道路封閉期間，所有橫過城門河的車輛可改經獅子橋（即獅子山隧道公路）或翠榕橋（即介乎源禾路與大涌橋路的火炭路）。介乎源禾路體育館與沙田運動場的一段沿城門河道北岸的單車徑將於今日上午7時30分至下午2時封閉。

大埔大景街、大喜街及大昌街以南的大貴街則於昨午6時至今午2時封閉，的士及獲許可車輛除外。上述地方路旁泊車位亦會暫停使用。大埔海濱公園內近工業邨單車徑將於今早7時至下午2時封閉。