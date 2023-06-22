議員指東鐵過境車費高 當局：不應與其他路線比較

【本報訊】港鐵今年初重啟跨境鐵路服務，東鐵綫往羅湖及落馬洲站重開，屬本港出入境人次最多的兩個陸路口岸。議員陳月明昨日向運輸及物流局局長林世雄提出書面質詢，指港鐵通往兩個口岸的車費遠較其他公共交通工具高，向當局提出會否檢視票價及提供優惠予跨境學童及跨境工作人士等每日需要往返中港兩地人士。當局回覆指跨境路線票價不應與重鐵系統下其他鐵路線作直接比較，而港鐵過去兩年的東鐵綫過境服務票務收入僅900萬元，較疫情前大跌逾99%。

現時市民乘搭東鐵綫由上水站登車往羅湖或落馬洲站，即使只乘搭一個站，成人以八達通付費的單程車費為25.1元。對比同樣開往落馬洲的皇崗過境穿梭巴士，單程車費為10元；而開往深圳灣及香園圍口岸的小巴及巴士收費，就介乎8.7元至19.3元不等。

運輸及物流局書面答覆指，港鐵公司的重鐵系統是以車程距離為定價的基本準則，並同時考慮其他因素，例如市場競爭力、車程性質（例如是否涉及過海段或過境段）、現存整體車費結構等。東鐵綫與其他鐵路線不同，是結合本地及過境服務的鐵路，其票價在2007年兩鐵合併前已按本身的票價結構釐定，有其歷史因素及特殊情況。當中，經由羅湖站及落馬洲站的過境旅程的主要服務對象與本地車程不同，其車費亦一定程度上補貼本地車程的票價，故此其票價不應與重鐵系統下其他鐵路線作直接比較。

疫下北上票務收入跌99% 根據當局數據，港鐵過去10年東鐵綫過境服務的票務收入，自2013年至2019年由29.23億元（2013年）至最多34.72億元（2018年），惟2020年至2022年受新冠疫情影響而銳減，由2020年的5.16億元，降至2021年的500萬元，去年更只有400萬元，不足疫情前收入的1%。