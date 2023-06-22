港鐵加時維修 擬晚開早收

5大升級方向 5年投650億 更新 保養 港鐵油麻地站及將軍澳站去年發生重大列車服務延誤事故，港鐵事後委任專家小組，全面檢討鐵路資產管理及維修保養制度。港鐵昨日公布專家報告，將研究列車服務早收晚開來延長非行車時間內的維修時間，但短期內不會推行。港鐵又指，未來5年會投放逾650億元更新鐵路設施及保養維修。

港鐵表示，專家小組全面檢視了過往的重大事故及審核結果，歸納出數項提升建議，包括提升對影響較大但不常發生的事故的風險預測、資產維修的處理、工作品質保證，以及對供應商產品和承辦商工程的管理。

數碼資產管理 南港島先行 按照專家小組建議，港鐵將落實5大重點行動範疇，以確保相關制度維持在高水平，包括持續投放資源於資產維修及更新、加快應用創新科技、加強風險預測及管控，並優化維修工作、探討及實施延長非行車時間內維修時間「窗口」的措施，以及提升員工資產管理認識及公正文化，並在實施各種建議措施的同時，應對人手挑戰。

港鐵車務總監李家潤表示，650億元中有10億元是投放於推動創新科技，以達致「數據導向」及「數碼化」的鐵路資產管理。其中，數碼化資產管理系統將於今年11月率先在南港島綫推行，目標其他鐵路線於明年第3季全面使用。

指市民毋須擔心影響車資 港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，港鐵是次投放的資源相比過往5年增長了20%，並強調公司有能力負擔增加的財務需要，而票價有透明的調整機制，市民不必擔心影響車資。人力資源方面，她稱不排除輸入外勞，但強調目前仍在商討階段。

港府表示，昨分別收到港鐵提交的報告，以及當局委任獨立監督小組的報告。該小組就港鐵資產管理及維修保養制度提出13項建議，包括將維修保養工作升級轉型至以科技主導、加強識別及緩解罕見但會導致嚴重後果的風險、成立專責維修保養品質保證的團隊，以及投放更多資源進行資產保養及更新等。運輸及物流局局長林世雄表示，當局會密切監察和確保港鐵全面落實檢討報告中羅列的一系列跟進措施，並會持續監察及檢討其成效。