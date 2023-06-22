住宅拆主力牆恐冰山一角 議員促加強執法監管

【本報訊】將軍澳一私人住宅單位主力牆疑被拆，有議員昨在立法會質詢政府，擔心事件只是「冰山一角」，促請當局加強執法和監管。當局強調最重要的工作是加強執法，任何違反建築監管條例的人士可能會被檢控。

議員陳紹雄指業界擔心違建工程只是「冰山一角」，情況可能很嚴重，又見不到當局有新的改善措施以加強執法。另一議員謝偉銓表示，違建行為「唔係知唔知，係守唔守法的問題」；議員林筱魯則建議，所有影響結構變動的小型工程都需要全面報備，可以令小業主在改動前有守法意識。

月接17份改建申請全獲批 發展局局長甯漢豪強調當局最重要的工作是加強執法，任何違反建築監管條例的人士可能會被檢控。她認為加強公眾教育和培養有關業界的守法意識亦十分重要。局方會與專業團體共同舉辦講座；屋宇署即將設立電話熱線，解答市民查詢，包括如何分辨結構牆及索取圖紙等。

她提醒市民在展開室內裝修工程之前，應先諮詢專業人士，查看大廈公契及其他相關文件是否訂明其他限制。在過去一個月，署方共接獲17份涉及住用單位結構改動及加建圖則的申請，其中一宗是拆除結構牆，全部申請獲批。

至於報備方面，現時所有更改機構的工程不僅要報備還需要預先審理，政府會跟進報備，並且進一步與管理公司合作，加強監管。